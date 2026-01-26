A influenciadora digital Jéssica Daugirdas morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais, onde ela costumava compartilhar a rotina de tratamento e a luta contra o câncer.
Em nota publicada no perfil da influenciadora, familiares lamentaram a perda. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Jéssica. Deus, em sua infinita sabedoria, levou nossa guerreira para estar com Ele, depois que ela lutou bravamente até o fim, com força, fé e coragem”, diz o comunicado.
A mensagem também pediu orações e apoio neste momento de luto. “Nos unimos em oração para que o Senhor console os corações de todos os familiares e amigos, e que a paz de Cristo sustente a cada um”, acrescentou a família.
Na última semana, uma irmã de Jéssica havia informado que ela estava internada devido a um quadro grave de sepse.
Jéssica foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023. Desde então, passou por diferentes etapas de tratamento, incluindo cirurgia experimental para preservação do útero, quimioterapia oral, radioterapia e um procedimento para retirada do tumor com reconstrução do útero.
Nas redes sociais, a influenciadora reunia quase 100 mil seguidores apenas no Instagram. No perfil, ela relatava a evolução da doença, a experiência de viver com uma bolsa de ostomia e compartilhava mensagens de reflexão e incentivo.