A influenciadora digital Jéssica Daugirdas morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais, onde ela costumava compartilhar a rotina de tratamento e a luta contra o câncer.

Em nota publicada no perfil da influenciadora, familiares lamentaram a perda. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Jéssica. Deus, em sua infinita sabedoria, levou nossa guerreira para estar com Ele, depois que ela lutou bravamente até o fim, com força, fé e coragem”, diz o comunicado.