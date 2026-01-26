O corpo de uma arquiteta de 29 anos, desaparecida desde outubro do ano passado, foi localizado neste sábado (24), encerrando meses de buscas. O ex-namorado da vítima foi preso e confessou o crime, segundo informações das autoridades.
A vítima foi identificada como Fernanda Silveira de Andrade. O corpo foi encontrado em uma área de mata em Marsilac, na zona sul de São Paulo (SP), após o suspeito indicar o local à polícia. Ele foi abordado enquanto caminhava pela rua, após uma denúncia, e admitiu o homicídio.
De acordo com o relato do investigado, Fernanda foi morta com dois disparos de arma de fogo. O homem, de 25 anos, já havia respondido anteriormente por tentativa de homicídio contra a arquiteta, em 2023, quando a atacou com oito facadas. Na ocasião, ela sobreviveu e o relacionamento foi retomado.
Ainda conforme a investigação, Fernanda havia registrado boletins de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro. Nos documentos, ela relatava ameaças constantes e afirmava ter dificuldade de encerrar o relacionamento por temer pela própria vida e pela segurança da família.