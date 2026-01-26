Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã deste domingo (25). O principal suspeito do crime, companheiro da vítima, foi preso ao tentar fugir logo após o ocorrido.
O caso foi registrado no bairro São Francisco, em Tramandaí, no Litoral Norte. A vítima foi identificada como Leila Raquel Camargo Feltrin.
Equipes da polícia foram acionadas após o corpo ser localizado no interior do imóvel. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas.
O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso.