FEMINICÍDIO

Letícia, 24 anos, é assassinada em casa

Por Da Redação | Tramandaí (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Letícia, 24 anos, é assassinada em casa
Letícia, 24 anos, é assassinada em casa

Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã deste domingo (25). O principal suspeito do crime, companheiro da vítima, foi preso ao tentar fugir logo após o ocorrido.

O caso foi registrado no bairro São Francisco, em Tramandaí, no Litoral Norte. A vítima foi identificada como Leila Raquel Camargo Feltrin.

Equipes da polícia foram acionadas após o corpo ser localizado no interior do imóvel. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso.

