Sebastião de Paula Rodrigues, 86 anos, morreu em Jacareí neste último sábado (24). E, no domingo (25), aconteceu a cerimônia de despedida e sepultamento no cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
Em uma vida bem vivida, sem Sebastião agora descansa, mas deixará saudades e boas lembranças aos familiares. No entanto, todos lamentaram e ainda estão tristes com a notícia. Nas redes sociais, diversos conhecidos se manifestaram.
Célinha Prado Fernandes desejou força aos mais próximos. "Meus sentimentos a toda família e amigos", escreveu.
Isabel Souza também lamentou. "Meus sentimentos aos familiares e amigos que Deus conforte os corações de todos os familiares", disse.