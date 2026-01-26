26 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus, Sebastião, aos 86 anos; família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus, Sebastião, aos 86 anos; família de luto no Vale
Adeus, Sebastião, aos 86 anos; família de luto no Vale

Sebastião de Paula Rodrigues, 86 anos, morreu em Jacareí neste último sábado (24). E, no domingo (25), aconteceu a cerimônia de despedida e sepultamento no cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

Em uma vida bem vivida, sem Sebastião agora descansa, mas deixará saudades e boas lembranças aos familiares. No entanto, todos lamentaram e ainda estão tristes com a notícia. Nas redes sociais, diversos conhecidos se manifestaram.

Célinha Prado Fernandes desejou força aos mais próximos. "Meus sentimentos a toda família e amigos", escreveu.

Isabel Souza também lamentou. "Meus sentimentos aos familiares e amigos que Deus conforte os corações de todos os familiares", disse.

