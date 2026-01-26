Maria da Conceição Paula morreu neste último sábado (24), em Jacareí, aos 78 anos. O sepultamento aconteceu na tarde de domingo (25), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Sempre muito querida, dona Maria deixará saudades. Nas redes sociais, foram inúmeras as manifestações de carinho e força aos familiares. Elisabete Costa ainda deixou uma mensagem cheia de semtimentos.
"Descansa em paz minha estrelinha linda que Deus te receba de braços abertos, meus sentimentos Elaine,Eliana,Marcia,Elenice,
Marcelo e toda família", escreveu.
Já Tatiane Peixoto desejou forças aos filhos neste momento. "Meus sentimentos a todos as filhas , filho e familiares da Dona Maria, q Deus conforte todos vcs nesse momento, hoje só lembranças boas q passei com Dona Maria..... Meus sinceros sentimentos....", disse.