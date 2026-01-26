Maria da Conceição Paula morreu neste último sábado (24), em Jacareí, aos 78 anos. O sepultamento aconteceu na tarde de domingo (25), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Sempre muito querida, dona Maria deixará saudades. Nas redes sociais, foram inúmeras as manifestações de carinho e força aos familiares. Elisabete Costa ainda deixou uma mensagem cheia de semtimentos.