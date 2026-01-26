Uma mulher de 34 anos é investigada pela morte da própria mãe após ser flagrada por câmeras de segurança chegando à residência da vítima durante a madrugada. O crime ocorreu no último domingo (25) e foi registrado por imagens que mostram a movimentação antes e depois do ataque.

O caso aconteceu em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Câmeras instaladas na rua onde fica o imóvel registraram o momento em que Karem Murielly de Jesus Oliveira chega à casa da mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62 anos, por volta das 3h21, acompanhada da filha, uma criança.