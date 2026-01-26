Uma mulher de 34 anos é investigada pela morte da própria mãe após ser flagrada por câmeras de segurança chegando à residência da vítima durante a madrugada. O crime ocorreu no último domingo (25) e foi registrado por imagens que mostram a movimentação antes e depois do ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Câmeras instaladas na rua onde fica o imóvel registraram o momento em que Karem Murielly de Jesus Oliveira chega à casa da mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62 anos, por volta das 3h21, acompanhada da filha, uma criança.
Cerca de duas horas depois, às 5h08, novas imagens mostram Karem deixando o local sozinha e com dificuldade para caminhar. Segundo a investigação, a vítima foi morta com diversos golpes de faca dentro da residência.
De acordo com o delegado André Veloso, responsável pelo caso, Maria de Lourdes já havia registrado um boletim de ocorrência contra a filha e chegou a obter uma medida protetiva. No entanto, a denúncia foi retirada algum tempo depois. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do crime.