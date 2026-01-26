CELINA OLÍVIA DA ROSA

Idade: 40 anos

Data de falecimento: 26/01/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos

Data e horário: 27/01/2026, às 13h30

MARIA APARECIDA SIQUEIRA SANTOS

Idade: 97 anos

Data de falecimento: 26/01/2026

Velório: Urbam – Sala 4

Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos

Data e horário: 27/01/2026, às 10h

OLGA APARECIDA FERNANDES MACHADO

Idade: 88 anos

Data de falecimento: 26/01/2026

Velório: Urbam – Sala 6

Sepultamento: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato (SP)

Data e horário: 27/01/2026, às 9h