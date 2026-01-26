CELINA OLÍVIA DA ROSA
Idade: 40 anos
Data de falecimento: 26/01/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos
Data e horário: 27/01/2026, às 13h30
MARIA APARECIDA SIQUEIRA SANTOS
Idade: 97 anos
Data de falecimento: 26/01/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos
Data e horário: 27/01/2026, às 10h
OLGA APARECIDA FERNANDES MACHADO
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 26/01/2026
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato (SP)
Data e horário: 27/01/2026, às 9h
HERMES APARECIDO DA SILVA
Idade: 65 anos
Data de falecimento: 26/01/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, São José dos Campos
Data e horário: 27/01/2026, às 9h