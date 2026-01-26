A Justiça absolveu, na sexta-feira (23), Tais Matias Teixeira, de 27 anos, acusada de matar o ex-namorado Lucas Vinícius Lourenço Vieira, de 25. Por decisão da 1ª Câmara Criminal, a Justiça reconheceu que a jovem agiu em legítima defesa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em setembro de 2024, em Londrina, no norte do Paraná. A apuração apontou que o golpe de faca foi desferido durante uma discussão entre os dois, dentro de uma residência.