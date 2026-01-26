A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 23 anos, vítima de homicídio, após um desentendimento entre conhecidos. O caso chamou a atenção dos investigadores pela conduta dos suspeitos depois do crime, que teriam permanecido no local por horas.
O crime ocorreu em Joinville, no Norte de Santa Catarina. De acordo com a apuração, dois homens são suspeitos de matar Allison Cristhian Pereira Lima dentro da própria residência. A motivação, segundo a investigação, estaria ligada a divergências religiosas.
Após a morte, os suspeitos teriam ficado cerca de duas horas no imóvel, onde consumiram bebidas alcoólicas e jogaram videogame, antes de deixar o local.
O corpo de Allison foi encontrado na manhã de segunda-feira (19), na quitinete onde ele morava sozinho, no bairro Bucarein.
Um amigo estranhou a falta de respostas às mensagens enviadas ao jovem e decidiu ir até a residência. Ao entrar no imóvel, encontrou o corpo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.
No primeiro momento, a ocorrência chegou a ser registrada como morte sem indícios de crime, com suspeita inicial de suicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.