A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 23 anos, vítima de homicídio, após um desentendimento entre conhecidos. O caso chamou a atenção dos investigadores pela conduta dos suspeitos depois do crime, que teriam permanecido no local por horas.

O crime ocorreu em Joinville, no Norte de Santa Catarina. De acordo com a apuração, dois homens são suspeitos de matar Allison Cristhian Pereira Lima dentro da própria residência. A motivação, segundo a investigação, estaria ligada a divergências religiosas.