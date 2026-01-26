Um homem de 22 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus na manhã desta segunda-feira (26), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 10h45.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a colisão na Rua Obertal Pereira Alves, no bairro Santa Lúcia. No local, os socorristas encontraram a vítima consciente e orientada, com lesões em um dos membros inferiores e dores na região do dorso.