26 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Jovem de 22 anos se machuca após moto se chocar com ônibus

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 22 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus na manhã desta segunda-feira (26), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 10h45.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a colisão na Rua Obertal Pereira Alves, no bairro Santa Lúcia. No local, os socorristas encontraram a vítima consciente e orientada, com lesões em um dos membros inferiores e dores na região do dorso.

Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado por uma Unidade de Resgate ao Hospital da Vila Industrial. As circunstâncias do acidente não foram informadas.