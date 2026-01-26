26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MARTINS PEREIRA

'Clube de camisa pesada', diz novo técnico do São José

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Celso Gomes/SJEC
Jorge Castilho durante treino no CT da Águia
Jorge Castilho durante treino no CT da Águia

O técnico Jorge Castilho se apresentou na manhã desta segunda-feira (26), no estádio Martins Pereira, e iniciou oficialmente seu trabalho no São José. Ao chegar ao clube, o treinador destacou o peso da camisa e o principal objetivo da temporada. “Um prazer imenso estar no São José, um clube de camisa pesada, tradicional no estado de São Paulo. Foi um prazer aceitar esse convite, fazer parte da história deste clube, fazer com que o clube suba de divisão. É o primeiro objetivo nosso”, afirmou.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Castilho esteve acompanhado do auxiliar técnico Fabiano Braz. Pela manhã, a dupla conheceu a estrutura do clube, gravou entrevista para a TV Águia FulltBet e foi apresentada aos profissionais que integram a comissão técnica.

No período da tarde, antes do deslocamento para o Centro de Treinamento, a diretoria apresentou o novo comandante ao elenco. O treinador cumprimentou os atletas e demonstrou confiança em uma reação da equipe no Campeonato Paulista da Série A2. A estreia de Castilho será na próxima quarta-feira (28), contra o São Bento, em Sorocaba, a partir das 19h.

Já no CT da Águia, o técnico comandou sua primeira atividade com o grupo, realizando um treino em campo reduzido com todos os jogadores disponíveis.

Durante a apresentação, Castilho também ressaltou a importância da torcida neste início de trabalho. “Torcida fanática, torcida levantou o time. Chego esperando a torcida da forma como quando estive aqui, apoiando, buscando. Começo de trabalho sem muito tempo de treinamento, vamos precisar do torcedor para que possa nos alavancar e fazer bons resultados, pensando jogo a jogo”, disse.

A apresentação oficial de Jorge Castilho à imprensa acontece nesta terça-feira (27), às 9h, no estádio Martins Pereira. O CEO do São José, Bruno Cazarine, e o executivo de futebol, Sidiclei Menezes, participarão da entrevista coletiva.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários