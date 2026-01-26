O técnico Jorge Castilho se apresentou na manhã desta segunda-feira (26), no estádio Martins Pereira, e iniciou oficialmente seu trabalho no São José. Ao chegar ao clube, o treinador destacou o peso da camisa e o principal objetivo da temporada. “Um prazer imenso estar no São José, um clube de camisa pesada, tradicional no estado de São Paulo. Foi um prazer aceitar esse convite, fazer parte da história deste clube, fazer com que o clube suba de divisão. É o primeiro objetivo nosso”, afirmou.

Castilho esteve acompanhado do auxiliar técnico Fabiano Braz. Pela manhã, a dupla conheceu a estrutura do clube, gravou entrevista para a TV Águia FulltBet e foi apresentada aos profissionais que integram a comissão técnica.