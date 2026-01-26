O técnico Jorge Castilho se apresentou na manhã desta segunda-feira (26), no estádio Martins Pereira, e iniciou oficialmente seu trabalho no São José. Ao chegar ao clube, o treinador destacou o peso da camisa e o principal objetivo da temporada. “Um prazer imenso estar no São José, um clube de camisa pesada, tradicional no estado de São Paulo. Foi um prazer aceitar esse convite, fazer parte da história deste clube, fazer com que o clube suba de divisão. É o primeiro objetivo nosso”, afirmou.
Castilho esteve acompanhado do auxiliar técnico Fabiano Braz. Pela manhã, a dupla conheceu a estrutura do clube, gravou entrevista para a TV Águia FulltBet e foi apresentada aos profissionais que integram a comissão técnica.
No período da tarde, antes do deslocamento para o Centro de Treinamento, a diretoria apresentou o novo comandante ao elenco. O treinador cumprimentou os atletas e demonstrou confiança em uma reação da equipe no Campeonato Paulista da Série A2. A estreia de Castilho será na próxima quarta-feira (28), contra o São Bento, em Sorocaba, a partir das 19h.
Já no CT da Águia, o técnico comandou sua primeira atividade com o grupo, realizando um treino em campo reduzido com todos os jogadores disponíveis.
Durante a apresentação, Castilho também ressaltou a importância da torcida neste início de trabalho. “Torcida fanática, torcida levantou o time. Chego esperando a torcida da forma como quando estive aqui, apoiando, buscando. Começo de trabalho sem muito tempo de treinamento, vamos precisar do torcedor para que possa nos alavancar e fazer bons resultados, pensando jogo a jogo”, disse.
A apresentação oficial de Jorge Castilho à imprensa acontece nesta terça-feira (27), às 9h, no estádio Martins Pereira. O CEO do São José, Bruno Cazarine, e o executivo de futebol, Sidiclei Menezes, participarão da entrevista coletiva.