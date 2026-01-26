A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté recuperou, na madrugada desta segunda-feira (26), dois caminhões e uma máquina de grande porte avaliados em mais de R$ 3 milhões. Os veículos haviam sido furtados em São José dos Campos e foram localizados durante patrulhamento ostensivo no município.

A ação começou por volta de 1h15, quando equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizavam rondas no bairro Estoril e receberam a informação sobre o furto de caminhões pertencentes a uma empresa prestadora de serviços da Sabesp. Os veículos possuíam sistema de rastreamento, que indicava sinais de localização em áreas próximas às equipes.