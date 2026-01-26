A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté recuperou, na madrugada desta segunda-feira (26), dois caminhões e uma máquina de grande porte avaliados em mais de R$ 3 milhões. Os veículos haviam sido furtados em São José dos Campos e foram localizados durante patrulhamento ostensivo no município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação começou por volta de 1h15, quando equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizavam rondas no bairro Estoril e receberam a informação sobre o furto de caminhões pertencentes a uma empresa prestadora de serviços da Sabesp. Os veículos possuíam sistema de rastreamento, que indicava sinais de localização em áreas próximas às equipes.
Com base nos dados repassados, os agentes iniciaram buscas e localizaram o primeiro caminhão, um Ford F-4000, estacionado em uma via da região. Em seguida, um caminhão VW 24.250 Constellation foi encontrado na avenida Dom Pedro 1º. Junto ao veículo estava uma máquina de perfuração horizontal utilizada em obras de infraestrutura, avaliada em mais de R$ 2,5 milhões.
De acordo com o representante da empresa, o furto ocorreu na noite de domingo (25), em um galpão localizado em São José dos Campos. Apesar do alto valor dos bens, nenhum dos equipamentos transportados nos caminhões foi levado. A soma dos veículos e da máquina recuperados supera R$ 3 milhões.
Após a localização, os caminhões e a máquina foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência. O representante da empresa também compareceu ao local para os procedimentos de restituição dos bens.
Balanço de 2025
Neste ano, a Guarda Civil Municipal de Taubaté realizou 7.321 abordagens, que resultaram na detenção de 154 pessoas, na prisão de 59 foragidos da Justiça e na recuperação de 77 veículos. O município conta atualmente com 2.662 câmeras de monitoramento instaladas em vias públicas, escolas e prédios municipais, reforçando as ações preventivas e integradas na área de segurança pública.