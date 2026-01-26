Um acidente envolvendo uma caminhonete Amarok interditou a faixa 2 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (26), em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nas proximidades do bairro Campinho, próximo à saída do Posto do Rui.

No momento do acidente, chovia forte na região, o que deixou a pista escorregadia e contribuiu para as condições adversas de tráfego. Até a última atualização, a equipe da concessionária RioSP ainda não havia chegado ao local para o atendimento da ocorrência.