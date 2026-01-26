A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26) no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté, durante uma operação do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar), com apoio de policiamento aéreo por drone.
Segundo a PM, as equipes atuavam na rua Benedito Pereira de Abreu, área conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando flagraram dois suspeitos sobre o telhado de uma residência. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os adolescentes tentaram fugir pulando entre telhas e entraram em um imóvel próximo.
As imagens captadas pelo drone permitiram o acompanhamento da fuga em tempo real e a rápida comunicação com as equipes em solo. Os policiais cercaram a residência e realizaram a abordagem. Um dos suspeitos foi localizado escondido debaixo de uma cama e o outro dentro de um guarda-roupa.
Com os adolescentes, a PM apreendeu grande quantidade de drogas e dinheiro. Foram recolhidos 132 pinos de substância análoga à cocaína, 90 buchas de maconha, cinco porções maiores da droga (totalizando cerca de 150 gramas), uma porção de haxixe, 163 porções de crack, além de R$ 1.031,45 em dinheiro, um rádio comunicador e um celular.
Após a identificação, foi constatado que ambos eram menores de idade. Os adolescentes foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Taubaté, onde o delegado de plantão ratificou a apreensão em flagrante. Eles permaneceram à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destacou que o uso de tecnologia, como o monitoramento por drone, tem sido fundamental para coibir o tráfico de drogas e ampliar a eficiência das ações de segurança no município.