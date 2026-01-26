A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26) no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté, durante uma operação do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar), com apoio de policiamento aéreo por drone.

Segundo a PM, as equipes atuavam na rua Benedito Pereira de Abreu, área conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando flagraram dois suspeitos sobre o telhado de uma residência. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os adolescentes tentaram fugir pulando entre telhas e entraram em um imóvel próximo.