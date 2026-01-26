A forte chuva que atingiu São José dos Campos no início da noite desta segunda-feira (26) provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, principalmente na zona sul. Na avenida João Batista de Souza Soares, no Jardim Morumbi, a enxurrada causou alagamentos na via e também na Estrada Velha, assustando motoristas que tentavam atravessar o trecho.

Além da região sul, outros pontos do município também registraram chuva intensa no fim da tarde. No Urbanova, na região oeste, moradores relataram que a precipitação veio acompanhada de queda de granizo.