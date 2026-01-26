A forte chuva que atingiu São José dos Campos no início da noite desta segunda-feira (26) provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, principalmente na zona sul. Na avenida João Batista de Souza Soares, no Jardim Morumbi, a enxurrada causou alagamentos na via e também na Estrada Velha, assustando motoristas que tentavam atravessar o trecho.
Além da região sul, outros pontos do município também registraram chuva intensa no fim da tarde. No Urbanova, na região oeste, moradores relataram que a precipitação veio acompanhada de queda de granizo.
São José já havia sido incluída na previsão da Defesa Civil do Estado para a possibilidade de tempestades nesta segunda-feira, assim como outras cidades da região. Por volta das 17h30, moradores receberam um alerta por meio do serviço de mensagens da Defesa Civil, informando sobre a chegada da chuva, acompanhada de raios, ventos fortes e granizo. O fenômeno também atingiu municípios vizinhos, como Lagoinha, Taubaté e Caçapava.
De acordo com vídeos obtidos pela reportagem, há registros de chuva forte em diversos pontos da cidade, com alguns locais apresentando início de alagamentos devido ao acúmulo rápido de água.
Até o momento, a Defesa Civil municipal não informou oficialmente o registro de ocorrências relacionadas à chuva. A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção e evitem áreas alagadas.