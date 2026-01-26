O transbordamento do rio Paraitinga provocou um ponto de alagamento na avenida Benedito Peão Sobrinho, na região central de São Luiz do Paraitinga. A ocorrência foi registrada após a elevação do nível do rio, que ultrapassou a calha na área urbana.

Segundo a Defesa Civil, equipes permanecem mobilizadas no local para monitorar a situação e acompanhar a variação do nível da água. O órgão informou que segue realizando vistorias preventivas na região atingida.