26 de janeiro de 2026
VEJA O VÍDEO

Chuva forte atinge SJC nesta segunda, com vento, granizo e raios

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Chuva forte atinge São José dos Campos
Chuva forte atinge São José dos Campos

Uma chuva forte atinge São José dos Campos no final da tarde desta segunda-feira (26), em diversos pontos da cidade. Em Urbanova, na região oeste, segundo o relato de moradores, a chuva vem acompanhada de queda de granizo.

A cidade havia sido incluída na previsão da Defesa Civil do Estado para a possibilidade de tempestade nesta segunda, assim como outras cidades da região.

Às 17h30, o serviço de mensagens da Defesa Civil enviou alerta para moradores de São José sobre a chegada da chuva, que veio acompanhada de raios, vento e grazino, atingindo municípios vizinhos, como Lagoinha, Taubaté e Caçapava.

De acordo com vídeos obtidos por OVALE, há chuva forte em diversos pontos de São José neste final de tarde, com locais já começando a inundar devido ao acúmulo de chuva localizada.

Por enquanto, a Defesa Civil ainda não reportou nenhuma ocorrência por chuva na cidade.

* Matéria em atualização

