Uma chuva forte atinge São José dos Campos no final da tarde desta segunda-feira (26), em diversos pontos da cidade. Em Urbanova, na região oeste, segundo o relato de moradores, a chuva vem acompanhada de queda de granizo.

A cidade havia sido incluída na previsão da Defesa Civil do Estado para a possibilidade de tempestade nesta segunda, assim como outras cidades da região.