Uma chuva forte atinge São José dos Campos no final da tarde desta segunda-feira (26), em diversos pontos da cidade. Em Urbanova, na região oeste, segundo o relato de moradores, a chuva vem acompanhada de queda de granizo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cidade havia sido incluída na previsão da Defesa Civil do Estado para a possibilidade de tempestade nesta segunda, assim como outras cidades da região.
Às 17h30, o serviço de mensagens da Defesa Civil enviou alerta para moradores de São José sobre a chegada da chuva, que veio acompanhada de raios, vento e grazino, atingindo municípios vizinhos, como Lagoinha, Taubaté e Caçapava.
De acordo com vídeos obtidos por OVALE, há chuva forte em diversos pontos de São José neste final de tarde, com locais já começando a inundar devido ao acúmulo de chuva localizada.
Por enquanto, a Defesa Civil ainda não reportou nenhuma ocorrência por chuva na cidade.
* Matéria em atualização