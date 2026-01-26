Incêndio em uma fábrica de Lorena mobilizou o trabalho do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 15h40. O fogo consumiu cerca de 50 metros quadrados da unidade, que fica em uma área industrial da cidade. Não houve feridos.

O acionamento ocorreu após trabalhadores notarem emissão de fumaça e alertarem as autoridades. Os bombeiros informaram que o foto teria começado no forno industrial, atingindo uma área de cerca de 50 m².