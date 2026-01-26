Incêndio em uma fábrica de Lorena mobilizou o trabalho do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 15h40. O fogo consumiu cerca de 50 metros quadrados da unidade, que fica em uma área industrial da cidade. Não houve feridos.
O acionamento ocorreu após trabalhadores notarem emissão de fumaça e alertarem as autoridades. Os bombeiros informaram que o foto teria começado no forno industrial, atingindo uma área de cerca de 50 m².
O incêndio foi contido pela guarnição, após resfriamento. O local foi deixado em segurança. A ação evitou que o fogo se alastrasse para além do ponto inicial. Nenhum trabalhador ou morador precisou de atendimento médico em função da ocorrência.
Empresa
Sediada na rodovia Deputado Oswaldo Junqueira Ortiz Monteiro, km 191, no Parque das Rodovias, em Lorena, a Cecal é uma empresa do setor metalúrgico especializada na fundição de metais não-ferrosos e suas ligas e na fabricação de componentes industriais de alto conteúdo tecnológico.
Em nota, a Cecal confirmou o princípio de incêndio nas instalações. "A situação foi prontamente controlada pelo sistema de combate a incêndio e pela brigada interna da empresa", disse a companhia.
"Como medida preventiva e em alinhamento com os protocolos de segurança, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ressaltamos que não houve maiores consequências e todas as providências necessárias foram tomadas para garantir a segurança de nossos colaboradores e do ambiente de trabalho", completou a nota.