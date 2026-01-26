Baleado na cabeça pela Polícia Militar em São José dos Campos, após perseguição pela zona sul da cidade, na noite de domingo (25), Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, está em coma e luta pela vida na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, segundo familiares.

Ele foi atingido na cabeça e apresentava sangramento, que depois foi confirmado como ferimento de entrada de projétil. Carlos Alberto foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico.