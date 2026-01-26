Criminosos atiraram contra viatura da Polícia Militar durante ocorrência de furto em andamento, na madrugada desta segunda-feira (26), em Jacareí. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos fugiram em direção à rodovia Presidente Dutra após a troca de tiros. Eles não foram identificados até o momento.

A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí e envolve, além do furto, a apuração de tentativa de homicídio contra policiais militares em serviço.