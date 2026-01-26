Criminosos atiraram contra viatura da Polícia Militar durante ocorrência de furto em andamento, na madrugada desta segunda-feira (26), em Jacareí. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos fugiram em direção à rodovia Presidente Dutra após a troca de tiros. Eles não foram identificados até o momento.
A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí e envolve, além do furto, a apuração de tentativa de homicídio contra policiais militares em serviço.
De acordo com o registro policial, equipes da PM foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência de um furto em andamento na rua Antônio de Oliveira Filho, na Cidade Nova Jacareí. Os policiais relataram que receberam informação de que havia indivíduos encapuzados no interior de uma residência.
Ainda segundo o boletim, quando uma das viaturas se aproximou do local, um homem que estava na esquina correu pela via. Na sequência, outro suspeito, que estava dentro de um VW Fox prata, efetuou dois disparos contra a equipe.
Conforme o depoimento de policiais militares registrado no BO, a equipe revidou e efetuou três disparos. Um dos tiros disparados pelos suspeitos atingiu o retrovisor da viatura, do lado do motorista. Nenhum policial ficou ferido.
Após os disparos, o veículo usado pelos suspeitos teria acelerado, ultrapassado a viatura policial e fugido em direção à Via Dutra. Os autores conseguiram escapar e seguem não identificados.
O boletim também aponta que o carro usado na fuga consta como furtado, e o proprietário registrou a subtração por ligação ao 190.
Segundo a Polícia Civil, foi requisitado exame pericial na viatura atingida e na arma de fogo do policial militar que efetuou os disparos. O local dos fatos não foi preservado para perícia, conforme o BO, por se tratar de região de mata e pela falta de segurança para a permanência das equipes naquele momento.