Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área rural de Jacareí, no interior de São Paulo. A vítima estava com as mãos amarradas, sinais de estrangulamento e enrolada em um lençol, indícios que levam a Polícia Civil a tratar o caso como homicídio.

De acordo com o registro policial, o corpo foi localizado por um funcionário de uma fazenda na Estrada Municipal do Morro Grande, zona rural do município, na tarde desta quinta-feira (23). A polícia foi acionada por volta das 14h30, após a informação inicial de que poderia se tratar de uma ossada humana parcialmente coberta, com parte do crânio visível.