Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área rural de Jacareí, no interior de São Paulo. A vítima estava com as mãos amarradas, sinais de estrangulamento e enrolada em um lençol, indícios que levam a Polícia Civil a tratar o caso como homicídio.
De acordo com o registro policial, o corpo foi localizado por um funcionário de uma fazenda na Estrada Municipal do Morro Grande, zona rural do município, na tarde desta quinta-feira (23). A polícia foi acionada por volta das 14h30, após a informação inicial de que poderia se tratar de uma ossada humana parcialmente coberta, com parte do crânio visível.
Ao chegar ao local, a equipe confirmou a presença de um cadáver em estado avançado de decomposição, já em processo de esqueletização. A área foi imediatamente isolada para preservação da cena do crime.
Indícios apontam para homicídio
Durante a perícia preliminar, foram constatados fortes indícios de morte violenta. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas com cintas plásticas e apresentava um objeto enrolado no pescoço, semelhante a um torniquete, o que indica possível estrangulamento. O corpo também estava envolto em um lençol.
Diante das evidências, a ocorrência foi registrada como homicídio (artigo 121 do Código Penal).
Polícia Científica e DIG atuam no caso
Equipes da Polícia Científica realizaram os trabalhos periciais no local, e o corpo foi recolhido para exames no Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima, que até o momento permanece desconhecida.
Investigação segue em andamento
A Polícia Civil apura há quanto tempo o corpo estava no local, as circunstâncias do crime e busca identificar a vítima e possíveis suspeitos. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.