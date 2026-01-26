A diretoria do Taubaté anunciou nesta segunda-feira (26), ações que considera ‘avanços importantes’ fora de campo em meio a um momento decisivo da temporada. Na noite deste domingo (25), os dirigentes firmaram um acordo com a Milclean, uma das patrocinadoras do clube. Assim, terá mais fôlego financeiro para manter as contas em dia.
E, como primeiro resultado prático desse alinhamento, a empresa de serviços de limpeza assumirá o custeio da viagem da delegação do Taubaté para Lins, onde a equipe enfrenta o Linense nesta quarta-feira (28). A iniciativa representa um reforço direto à operação do futebol profissional, garantindo melhores condições logísticas para a partida válida pela sequência da competição.
Durante o encontro, também foi discutida a criação de uma comissão de apoio à gestão do elenco profissional. O grupo será formado por nomes com histórico e forte identificação com o clube, como Luiz Lobo (Luizinho), o ex-presidente Eduardo Cursino e o ex-presidente Chico Tulha.
A comissão atuará de forma integrada ao departamento de futebol, oferecendo suporte em avaliações, contratações e nas tomadas de decisão relacionadas ao elenco.
Além disso, a reunião abordou questões ligadas à estrutura financeira do clube, ao fortalecimento do apoio ao futebol profissional e às possibilidades de reforços para a equipe, sempre dentro de um cenário de responsabilidade financeira e da necessidade de respostas imediatas dentro da competição.
Em nota, o Taubaté destacou que o atual momento exige organização, união e base financeira sólida para transformar o trabalho realizado em resultados esportivos. A diretoria avalia que o movimento representa um possível ponto de virada na temporada, com foco total na reação dentro de campo e na busca pela classificação.
Em cinco jogos disputados, o Burro da Central tem três empates e duas derrotas. E começa a próxima rodada em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento para a Série A-3.