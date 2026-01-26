A diretoria do Taubaté anunciou nesta segunda-feira (26), ações que considera ‘avanços importantes’ fora de campo em meio a um momento decisivo da temporada. Na noite deste domingo (25), os dirigentes firmaram um acordo com a Milclean, uma das patrocinadoras do clube. Assim, terá mais fôlego financeiro para manter as contas em dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E, como primeiro resultado prático desse alinhamento, a empresa de serviços de limpeza assumirá o custeio da viagem da delegação do Taubaté para Lins, onde a equipe enfrenta o Linense nesta quarta-feira (28). A iniciativa representa um reforço direto à operação do futebol profissional, garantindo melhores condições logísticas para a partida válida pela sequência da competição.