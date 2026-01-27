Vídeo mostra a perseguição à motocicleta pilotada por Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, que foi baleado na cabeça pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite desse domingo (25).

Carlos Alberto foi atingido na cabeça e apresentava sangramento, que depois foi confirmado como ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito no momento da ocorrência.