Vídeo mostra a perseguição à motocicleta pilotada por Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, que foi baleado na cabeça pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite desse domingo (25).
Carlos Alberto foi atingido na cabeça e apresentava sangramento, que depois foi confirmado como ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito no momento da ocorrência.
A autoridade policial reconheceu a existência de legítima defesa na intervenção do policial militar, sem prejuízo de apuração posterior.
Segundo o boletim de ocorrência, Carlos Alberto estava em uma moto com registro de furto e pilotava sem capacete. O documento aponta que, em consultas aos históricos de ocorrências criminais, nos sistemas policiais, não há anotações contra o rapaz.
A perseguição passou por bairros como Parque Interlagos e Campo dos Alemães, e terminou com disparos e colisão com veículo estacionado.
No documento, a Polícia Civil registra a ocorrência como flagrante para apuração dos crimes relacionados e reconhece a existência de legítima defesa na intervenção do agente estatal. O texto ressalta que eventual excesso poderá ser verificado pela autoridade responsável pela investigação, especialmente com a análise de imagens de câmeras corporais.
O caso
A ocorrência começou quando equipes da Polícia Militar passaram a acompanhar uma motocicleta considerada suspeita, em São José. Durante o deslocamento, o acompanhamento foi sendo atualizado via rádio e seguiu por vias da cidade até a região do Campo dos Alemães.
Na etapa final do trajeto, houve disparos e o condutor caiu ao solo após ser atingido e colidir com um carro estacionado. No local da ocorrência, populares protestaram contra o policial e a PM.
O registro policial aponta que, após conferência de munições e checagem de registros, foram contabilizados oito disparos, com um acerto.
Uma arma de fogo foi localizada no chão, próxima ao local onde o suspeito caiu, e foi devidamente lacrada e apreendida. A ocorrência também registra a apreensão de armamento relacionado ao policial que efetuou os disparos.
Após a queda, a polícia relata que foi possível confirmar, por sinais identificadores do veículo, que a moto era produto de furto. O caso foi registrado com natureza de receptação de veículo, além de outros enquadramentos descritos no boletim de ocorrência.