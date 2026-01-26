O investigador aposentado Zueber Pasqualino Grieco, 67 anos, matou a tiros o namorado da ex-mulher em um apartamento na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), crime que chocou a cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um condomínio no Parque Residencial Aquarius e foi registrado como homicídio consumado. A vítima foi identificada como Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos. O flagrante foi formalizado após o crime ocorrido na Rua das Pescadas.