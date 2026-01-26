Após o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que São José dos Campos alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais, a Prefeitura irá promover uma série de audiências públicas para debater a elaboração de um novo projeto com a mesma finalidade.
Segundo o edital publicado na última sexta-feira (23) pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, serão realizadas seis audiências, todas no mês de fevereiro - nos dias 9 (Vista Verde), 10 (Jardim Santa Fé), 11 (Centro), 12 (Bosque dos Eucaliptos), 19 (Santana) e 20 (Jardim das Indústrias).
A não realização de audiências públicas foi um dos motivos que levaram o TJ a considerar inconstitucional a norma. O outro motivo foi a falta de estudos técnicos.
A reportagem questionou a Prefeitura por qual motivo as audiências não foram realizadas antes do envio do projeto anterior à Câmara, em dezembro de 2023. O jornal indagou também se, dessa vez, o município irá apresentar estudos técnicos para embasar a proposta. Até a publicação do texto, a Prefeitura não havia respondido. O espaço segue aberto.
Pressa.
Após a realização das audiências públicas, o prefeito Anderson Farias (PSD) terá que enviar à Câmara uma nova versão de Pelom (Proposta de Emenda à Lei Orgânica).
A Pelom precisa passar por duas votações, com um intervalo mínimo de 10 dias. Para ser aprovada, são necessários, ao menos, 14 dos 21 votos. A base governista tem, atualmente, 13 vereadores. Ou seja, a proposta dependeria de apoio de, pelo menos, um parlamentar da oposição.
A Prefeitura tem pressa para resolver a situação, já que a decisão do TJ levou à suspensão da construção de um conjunto habitacional no bairro Vila Unidos, que era feita pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em uma área cedida pela Prefeitura.
Legislação.
As áreas institucionais são áreas públicas destinadas à instalação de equipamentos como escolas, creches e postos de saúde. Já as áreas verdes são espaços com vegetação e arborização, com restrições a edificações, que desempenham função ecológica e paisagística. Para alterar a destinação delas, Anderson solicitou - e a Câmara aprovou - duas alterações na legislação municipal entre 2024 e 2025.
Um primeiro projeto, que deu origem a uma lei complementar de março de 2024, lista as hipóteses em que as áreas públicas poderão ter a destinação afetada, como: ocupação de interesse social até 2016; alienação ou permuta com o objetivo de construir em programa habitacional de interesse social; e em razão da necessidade de mobilidade urbana, nos casos de alargamento e conexões viárias.
Uma segunda proposta, aprovada em maio de 2025, modificou o trecho da Lei Orgânica do Município que previa, inicialmente, que as áreas verdes e institucionais não poderiam ter a destinação alterada. Com a mudança, a norma passou a permitir que a destinação dessas áreas fosse alterada. Essa alteração na Lei Orgânica que foi considerada inconstitucional pelo TJ.
Vila Unidos.
A alteração na Lei Orgânica do Município entrou em vigor em 15 de maio e foi suspensa pelo TJ no dia 26 do mesmo mês. Desde então, a Lei Orgânica, que é a principal norma do município, voltou a proibir a alteração na destinação de áreas verdes e institucionais.
Embora a decisão liminar do TJ estivesse vigente na ocasião, no dia 19 de setembro o prefeito editou um decreto para alterar a destinação de duas áreas institucionais, para que ambas pudessem receber unidades habitacionais que seriam construídas pela CDHU. O decreto cita a área 3.637,12m² na Rua João Grill, na Vila Unidos, e também uma área de 4.483,33m² na Rua Luzinete Maria dos Santos Soares, no Conjunto Habitacional Papa João Paulo 2º.
No decreto, o prefeito citou que a alteração seria permitida pela lei complementar de março de 2024, mas não fez nenhuma referência à proibição existente na redação vigente da Lei Orgânica do Município.
Justiça.
Ainda em setembro, o partido Cidadania, que é o autor da ação judicial, afirmou que a Prefeitura desrespeitou a liminar do TJ ao promover a alteração da destinação da área no bairro Vila Unidos. Ao tribunal, o município negou que a medida tenha desrespeitado a liminar.
No dia 10 de dezembro, ao analisar o mérito da ação, o Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores, concordou por unanimidade com a alegação do Cidadania de que a emenda havia sido promulgada sem participação popular e sem apresentação de estudos técnicos, ao contrário do que exige a Constituição Federal em propostas relativas ao desenvolvimento urbano. A decisão não fez nenhuma menção ao eventual desrespeito da liminar no caso do bairro Vila Unidos.
A Prefeitura apresentou recurso, que foi negado no dia 16 de janeiro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Na apelação, o município alegou que a decisão do TJ acarretaria grave risco à ordem pública, social e econômica, e que afetou as obras no bairro Vila Unidos, o que "implica custos de mobilização, desmobilização, multas contratuais, além de eventual indenização por perdas e danos à contratada e à CDHU".
Ao negar o recurso, o ministro Alexandre de Moraes, presidente em exercício do STF, ressaltou que o contrato para as obras do conjunto habitacional foi firmado em julho de 2025, quando já estava em vigor a liminar do TJ que havia suspendido a norma. "Ora, o julgamento posterior [em dezembro] apenas confirmou a liminar, de modo que nada trouxe de novo, quanto a esta específica contratação", apontou o ministro.