Após o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que São José dos Campos alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais, a Prefeitura irá promover uma série de audiências públicas para debater a elaboração de um novo projeto com a mesma finalidade.

Segundo o edital publicado na última sexta-feira (23) pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, serão realizadas seis audiências, todas no mês de fevereiro - nos dias 9 (Vista Verde), 10 (Jardim Santa Fé), 11 (Centro), 12 (Bosque dos Eucaliptos), 19 (Santana) e 20 (Jardim das Indústrias).