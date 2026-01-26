A ex-mulher do investigador aposentado que matou o atual companheiro dela em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), relatou que ele já havia feito ameaças contra ela. “Se eu arrumasse uma outra pessoa, ele me mataria”, disse ela em depoimento à Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu em um condomínio no Parque Residencial Aquarius, na região oeste de São José dos Campos.
Na ocasião, o policial civil aposentado Zueber Pasqualino Grieco, 67 anos, atirou e matou Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos. O ex-policial foi preso em flagrante. Wagner era namorado da ex-mulher de Zueber.
Segundo a depoente, a referida ameaça teria ocorrido em uma discussão no dia 22 ou 23 de dezembro, quando o ex teria afirmado que, caso ela estivesse com outro homem, ele a mataria. Ela contou que, àquela altura, já havia saído de casa e estava morando com a mãe, pois, conforme relatou, ele se recusava a deixar a residência.
A mulher afirmou ainda que, em outro momento, o ex a chamou para conversar e disse que, durante a noite, pegou a arma por duas vezes para tentar tirar a própria vida, mas desistiu por causa dos filhos.
No depoimento, ela declarou que chegou a dizer que, se ele continuasse a ameaçá-la, pediria medida protetiva e faria boletim de ocorrência. Segundo a versão apresentada, ele respondeu que ela “poderia fazer” e depois disse que não teria coragem de fazer nada, “mas” que a ameaçou.
Relacionamento
De acordo com o relato, o ex não conhecia o homem que estava com ela e teria tido o primeiro contato com ele nesta segunda, dia do homicídio. Ela afirmou que enviou uma mensagem pedindo para o ex parar de ligar, dizendo que estava com outra pessoa e que ele só entrasse em contato em caso de urgência envolvendo os filhos e o espaço de festa, um negócio que o ex-casal tem em comum.
Ainda conforme o depoimento, por volta das 6h, o ex ligou, o homem atendeu e os dois discutiram ao telefone. Depois, por volta das 8h, o investigador aposentado teria invadido o quarto e os encontrado na cama. A mulher disse que ela e o homem estavam dormindo, e relatou que o ex agrediu o homem. Na sequência, eles discutiram e “ele acabou atirando”.
O policial aposentado pediu para que a Polícia Militar fosse comunicada do crime e aguardou no local, sendo preso em flagrante.