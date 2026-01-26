A ex-mulher do investigador aposentado que matou o atual companheiro dela em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), relatou que ele já havia feito ameaças contra ela. “Se eu arrumasse uma outra pessoa, ele me mataria”, disse ela em depoimento à Polícia Civil.

O crime aconteceu em um condomínio no Parque Residencial Aquarius, na região oeste de São José dos Campos.