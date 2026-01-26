Um homem foi assassinado com uma facada no pescoço na madrugada desta segunda-feira (26), na rua Francisco Paes, no centro de São José dos Campos. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio de autoria desconhecida. Até a conclusão do boletim, a vítima não havia sido formalmente identificada.
De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta de 0h30 para atender uma denúncia de agressão. No endereço indicado, os policiais encontraram a vítima caída e inconsciente, com ferimento no lado direito do pescoço e intenso sangramento.
Um dos PMs realizou compressão no ferimento até a chegada do Samu Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros atendimentos e levou o homem ao Hospital Municipal da Vila Industrial. A vítima, no entanto, não resistiu e morreu pouco tempo depois.
O solicitante da ocorrência, identificado no registro policial, afirmou no local que não sabia quem havia cometido o ataque e disse ser amigo da vítima. Enquanto uma equipe fazia buscas nas proximidades em busca de um possível autor, o homem deixou o local, sem prestar novos esclarecimentos. A evasão da principal testemunha pode dificultar a reconstituição dos fatos, segundo a polícia.
A Polícia Civil requisitou exames ao IML (Instituto Médico Legal) para constatação da causa da morte e identificação da vítima. Não foi solicitada perícia no local, pois a área não estava preservada quando as equipes chegaram.
As investigações seguem em andamento. Informações, imagens de câmeras e relatos de pessoas que estavam na região no horário do crime podem ajudar a esclarecer o homicídio.