Um homem foi assassinado com uma facada no pescoço na madrugada desta segunda-feira (26), na rua Francisco Paes, no centro de São José dos Campos. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio de autoria desconhecida. Até a conclusão do boletim, a vítima não havia sido formalmente identificada.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta de 0h30 para atender uma denúncia de agressão. No endereço indicado, os policiais encontraram a vítima caída e inconsciente, com ferimento no lado direito do pescoço e intenso sangramento.