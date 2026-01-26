O homem que foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um trem em Aparecida, na noite de sábado (24), morreu no dia seguinte na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá. O óbito ocorreu na madrugada, em razão das graves lesões da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na rua Irmã Dolores, no bairro Santa Terezinha, local de passagem de nível. Há suspeita de que o homem tenha se atirado na direção do trem, atentando contra a própria vida.