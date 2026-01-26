O homem que foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um trem em Aparecida, na noite de sábado (24), morreu no dia seguinte na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá. O óbito ocorreu na madrugada, em razão das graves lesões da vítima.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na rua Irmã Dolores, no bairro Santa Terezinha, local de passagem de nível. Há suspeita de que o homem tenha se atirado na direção do trem, atentando contra a própria vida.
O Samu foi acionado em decorrência de vítima de atropelamento por trem. No local, o homem foi atendido em estado grave, inconsciente e com diversas lesões e sangramento intenso. Ele tinha ferimentos na face e indicação de traumatismo craniano.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi direcionada para a ocorrência, juntamente com viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Após receber os primeiros atendimentos no local do acidente, devido ao grande volume de chuva, a vítima foi embarcada na USA e encaminhada para a UPA de Guaratinguetá, onde acabou morrendo na madrugada de domingo.
Sem identificação
Sem portar documentos, o homem não foi identificado formalmente, e segue como desconhecido no boletim de ocorrência. Há suspeita de que ele tenha atentado contra a própria vida, atirando-se na direção do trem.
Representante da MRS Logística disse à polícia que a vítima entrou no meio da linha férrea “por conta própria” no momento em que o veículo passava pelo local. Segundo ele, todos os dispositivos de segurança estavam acionados: cancelas abaixadas, avisos sonoros e luzes de alerta.
Populares reconheceram a vítima e disseram à polícia que o homem era usuário de entorpecentes e de bebida alcóolica. Em razão da chuva intensa e do socorro à vítima, não houve perícia técnica no local do acidente.