O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a última semana de janeiro com 407 vagas de emprego abertas em várias áreas, distribuídas em 71 cargos diferentes.
O maior volume de contratações é para o setor de serviços e comércio, com destaque para a função de operador de teleatendimento, que soma 120 postos de trabalho, incluindo 20 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Oportunidades em Destaque
Além do setor de telemarketing, há grande demanda nos setores de supermercados e alimentação, com 35 vagas para repositores de mercadorias, 28 para ajudantes de açougueiro e 14 para manipuladores de alimentos.
O cargo de promotor de vendas oferece 20 oportunidades, sem exigência de experiência em alguns casos.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer à sede do PAT, localizada na Praça Afonso Pena, nº 175, no centro, portando carteira de trabalho, RG e CPF originais.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, até as 16h.
Também é possível consultar e concorrer às vagas pelos canais digitais, como o aplicativo SINE Fácil ou o Portal Mais Emprego.
Atenção aos golpes
A Prefeitura de São José dos Campos reforça que o PAT não possui redes sociais oficiais (Facebook ou Instagram) e não cobra taxas para encaminhamento a vagas, cursos ou elaboração de currículos.