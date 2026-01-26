O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a última semana de janeiro com 407 vagas de emprego abertas em várias áreas, distribuídas em 71 cargos diferentes.

O maior volume de contratações é para o setor de serviços e comércio, com destaque para a função de operador de teleatendimento, que soma 120 postos de trabalho, incluindo 20 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).

Oportunidades em Destaque