O motorista que atropelou um casal e matou uma mulher em Caçapava, no sábado (24), disse aos policiais que atenderam a ocorrência que estava “tudo rodando”. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava alcoolizado no momento do atropelamento, conforme laudo pericial provisório do médico legista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O documento aponta que ele não estava embriagado, ou seja, a quantidade de álcool no sangue era de até 0,3 mg/l -- embriaguez exige que o valor fique acima de 0,4 mg/l.