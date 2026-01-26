26 de janeiro de 2026
OBRAS NOTURNAS

Túneis dos Contornos serão fechados para manutenção na Tamoios

Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Túneis serão interdidatos para manutenção
Túneis serão interdidatos para manutenção

Os túneis da Rodovia dos Tamoios passarão por manutenções noturnas ao longo da semana.

As atividades estão programadas para ocorrer nesta segunda-feira (26) e de  terça-feira (27) a quinta-feira (29), sempre no período das 22h às 6h do dia seguinte, visando minimizar o impacto no fluxo de veículos.

Programação

As interdições variam conforme o trecho e o dia da semana:

  • Segunda-feira (26/01): O fechamento acontece no Contorno Norte. Durante a manutenção os motoristas devem utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055) como rota alternativa.
  • De terça (27/01) a quinta-feira (29/01): As manutenções serão realizadas no Contorno Sul. Não haverá fechamento total da via. Um túnel será interditado enquanto o trânsito flui pelo outro em sistema de mão dupla.

Orientação aos Motoristas

A concessionária recomenda que os usuários planejem suas viagens com antecedência para evitar atrasos.

A programação para a semana seguinte deve ser divulgada nos próximos dias.

Para mais informações e atualizações em tempo real sobre as condições de tráfego, os motoristas podem acessar os canais oficiais de comunicação da rodovia.

