Os túneis da Rodovia dos Tamoios passarão por manutenções noturnas ao longo da semana.
As atividades estão programadas para ocorrer nesta segunda-feira (26) e de terça-feira (27) a quinta-feira (29), sempre no período das 22h às 6h do dia seguinte, visando minimizar o impacto no fluxo de veículos.
Programação
As interdições variam conforme o trecho e o dia da semana:
- Segunda-feira (26/01): O fechamento acontece no Contorno Norte. Durante a manutenção os motoristas devem utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055) como rota alternativa.
- De terça (27/01) a quinta-feira (29/01): As manutenções serão realizadas no Contorno Sul. Não haverá fechamento total da via. Um túnel será interditado enquanto o trânsito flui pelo outro em sistema de mão dupla.
Orientação aos Motoristas
A concessionária recomenda que os usuários planejem suas viagens com antecedência para evitar atrasos.
A programação para a semana seguinte deve ser divulgada nos próximos dias.
Para mais informações e atualizações em tempo real sobre as condições de tráfego, os motoristas podem acessar os canais oficiais de comunicação da rodovia.