A RMVale deve enfrentar uma terça-feira (27) marcada por sol entre nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. A combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades em toda a região.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol e muitas nuvens, mas a previsão indica chuvas mais intensas a partir da tarde, com acumulado de 12,5 mm. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C. Já em Taubaté, o cenário é parecido: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite, com mínima de 20°C, máxima de 27°C e volume previsto de 9,9 mm.