A RMVale deve enfrentar uma terça-feira (27) marcada por sol entre nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. A combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades em toda a região.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol e muitas nuvens, mas a previsão indica chuvas mais intensas a partir da tarde, com acumulado de 12,5 mm. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C. Já em Taubaté, o cenário é parecido: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite, com mínima de 20°C, máxima de 27°C e volume previsto de 9,9 mm.
Em Guaratinguetá, a terça-feira também será de calor moderado, com mínima de 19°C e máxima de 27°C, além de pancadas de chuva e trovoadas, somando 9,5 mm. No Litoral Norte, Caraguatatuba terá sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia, com temperaturas entre 21°C e 27°C e acumulado menor, de 5,2 mm. Já em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima segue mais ameno: os termômetros variam de 16°C a 20°C, com previsão de 9,0 mm de chuva e pancadas acompanhadas de trovoadas.
Os dados são do Climatempo, que alerta para a possibilidade de chuvas localmente fortes em curto período, exigindo atenção de quem circula pelas cidades da RMVale ao longo do dia.