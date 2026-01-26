A Prefeitura de Jacareí mantém inscrições abertas até o dia 30 de janeiro para interessados em participar do processo seletivo na área de Educação.
O processo visa à contratação de profissionais eventuais para os cargos de professor, ADI (Agente de Desenvolvimento Infantil) e AAE (Agente de Apoio Escolar).
A contratação busca suprir faltas e afastamentos temporários de profissionais efetivos por períodos inferiores a 30 dias, garantindo a continuidade das atividades escolares.
Conforme a Resolução nº 02/2026, todos os cadastros realizados em anos anteriores foram invalidados. Portanto, candidatos que já participaram de processos para cargos eventuais em anos passados devem realizar nova inscrição.
Os profissionais selecionados terão contratos válidos por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.
A íntegra do edital, requisitos e as normas de pontuação podem ser consultados no Boletim Oficial do Município.