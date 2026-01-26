A Prefeitura de Jacareí mantém inscrições abertas até o dia 30 de janeiro para interessados em participar do processo seletivo na área de Educação.

O processo visa à contratação de profissionais eventuais para os cargos de professor, ADI (Agente de Desenvolvimento Infantil) e AAE (Agente de Apoio Escolar).

