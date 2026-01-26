O policial civil aposentado que atirou e matou um homem na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26), ligou para a Polícia Militar e acionou o resgate logo após a ocorrência, permanecendo no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime teria ocorrido em uma residência no Jardim Aquarius, bairro nobre de São José dos Campos.
De acordo com informações preliminares, o policial civil aposentado estava separado da ex-mulher e teria entrado no local e a flagrado com o novo companheiro. Ele matou o homem a tiros, depois ligou para a PM, pelo 190, e chamou o resgate, esperando a chegada das autoridades no local. O caso segue em investigação.
O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para ocorrência de disparo de arma de fogo no município de São José.
No local, o óbito da vítima foi constatado pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) Grau. A cena do crime foi deixada aos cuidados do policiamento.
A dinâmica do crime confirma informações preliminares de que tratou-se de um homicídio passional, motivado por questões de relacionamento amoroso. A ocorrência segue em andamento.