Uma colisão traseira seguida de engavetamento na Via Dutra provocou a morte de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas na madrugada do último sábado (24), em Pindamonhangaba.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite, na altura do km 103, no sentido Rio de Janeiro.

