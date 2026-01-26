Uma colisão traseira seguida de engavetamento na Via Dutra provocou a morte de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas na madrugada do último sábado (24), em Pindamonhangaba.
O acidente ocorreu por volta da meia-noite, na altura do km 103, no sentido Rio de Janeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Engavetamento
As vítimas trafegavam em um Citroën C4 Cactus em direção à cidade de Aparecida quando precisaram parar o veículo devido a uma fila formada por obras na pista.
Após a parada, o carro teve a traseira atingida por um automóvel VW UP de cor branca, que circulava em alta velocidade.
Com o impacto, o veículo foi projetado contra a traseira de um Fiat Palio cinza que, por sua vez, atingiu um caminhão.
Os quatro ocupantes do Citroën foram socorridos por equipes da CCR Nova Dutra e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para o Hospital Regional de Taubaté.
Vítimas e investigação
Ana Maria Muniz Kruk, de 53 anos, sofreu lesões graves, passou por cirurgias e permaneceu internada na UTI, mas morreu na manhã de domingo (25), vítima de choque hipovolêmico hemorrágico.
As demais vítimas, um homem e duas mulheres, tiveram ferimentos leves e receberam alta médica no dia seguinte ao acidente.
O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e segue sob investigação.