Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, foi baleado na cabeça pela Polícia Militar em São José dos Campos, após perseguição na noite desse domingo (25). A autoridade policial que registrou o caso reconheceu a existência de legítima defesa na intervenção do agente estatal, sem prejuízo de apuração posterior.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Carlos Alberto foi atingido na cabeça e apresentava sangramento no local, que depois foi confirmado como ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito no momento da ocorrência.
Segundo o registro policial, ele estava em uma moto com registro de furto e pilotava sem capacete. O documento aponta que, em consultas aos históricos de ocorrências criminais, nos sistemas policiais, não há anotações contra Carlos Alberto.
A perseguição passou por bairros como Parque Interlagos e Campo dos Alemães e terminou com disparos e colisão com veículo estacionado.
No documento, a Polícia Civil registra a ocorrência como flagrante para apuração dos crimes relacionados e reconhece a existência de legítima defesa na intervenção do agente estatal. O texto ressalta que eventual excesso poderá ser verificado pela autoridade responsável pela investigação, especialmente com a análise de imagens de câmeras corporais.
O caso
A ocorrência começou quando equipes da Polícia Militar passaram a acompanhar uma motocicleta considerada suspeita, em São José dos Campos. Durante o deslocamento, o acompanhamento foi sendo atualizado via rádio e seguiu por vias da cidade até a região do Campo dos Alemães.
De acordo com o registro policial, o motociclista estava sem capacete durante a fuga. Já na etapa final do trajeto, houve disparos e o condutor caiu ao solo após ser atingido e colidir com um carro estacionado. No local da ocorrência, populares protestaram contra o policial e a PM.
Segundo o boletim de ocorrência, a perseguição mencionou, entre outros pontos: avenida Andrômeda (início do deslocamento/apoio), avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis (momento em que a equipe visualiza o acompanhamento), rua Paloma Cíntia dos Santos de Oliveira (trecho já no Campo dos Alemães) e rua Leonor de Campos Pereira (onde foram ouvidos os disparos e onde a ocorrência foi finalizada).
Em outras ocorrências na cidade, vias da mesma região já apareceram em registros policiais, como neste caso: homem morto a tiros em São José dos Campos após discussão.
O registro policial aponta que, após conferência de munições e checagem de registros, foram contabilizados oito disparos, com um acerto. O homem apresentava sangramento na cabeça e, posteriormente, foi confirmado ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito naquele momento.
Uma arma de fogo foi localizada no chão, próxima ao local onde o suspeito caiu, e foi devidamente lacrada e apreendida. A ocorrência também registra a apreensão de armamento relacionado ao policial que efetuou os disparos.
Após a queda, a polícia relata que foi possível confirmar, por sinais identificadores do veículo, que a moto era produto de furto. O caso foi registrado com natureza de receptação de veículo, além de outros enquadramentos descritos no boletim de ocorrência.