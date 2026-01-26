Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, foi baleado na cabeça pela Polícia Militar em São José dos Campos, após perseguição na noite desse domingo (25). A autoridade policial que registrou o caso reconheceu a existência de legítima defesa na intervenção do agente estatal, sem prejuízo de apuração posterior.

Carlos Alberto foi atingido na cabeça e apresentava sangramento no local, que depois foi confirmado como ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito no momento da ocorrência.