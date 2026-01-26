26 de janeiro de 2026
PERSEGUIÇÃO

VÍDEO: Motociclista é baleado na cabeça por PM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Local da ocorrência na zona sul de São José
Local da ocorrência na zona sul de São José

Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, foi baleado na cabeça pela Polícia Militar em São José dos Campos, após perseguição na noite desse domingo (25). A autoridade policial que registrou o caso reconheceu a existência de legítima defesa na intervenção do agente estatal, sem prejuízo de apuração posterior.

Carlos Alberto foi atingido na cabeça e apresentava sangramento no local, que depois foi confirmado como ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito no momento da ocorrência.

Segundo o registro policial, ele estava em uma moto com registro de furto e pilotava sem capacete. O documento aponta que, em consultas aos históricos de ocorrências criminais, nos sistemas policiais, não há anotações contra Carlos Alberto.

A perseguição passou por bairros como Parque Interlagos e Campo dos Alemães e terminou com disparos e colisão com veículo estacionado.

No documento, a Polícia Civil registra a ocorrência como flagrante para apuração dos crimes relacionados e reconhece a existência de legítima defesa na intervenção do agente estatal. O texto ressalta que eventual excesso poderá ser verificado pela autoridade responsável pela investigação, especialmente com a análise de imagens de câmeras corporais.

O caso

A ocorrência começou quando equipes da Polícia Militar passaram a acompanhar uma motocicleta considerada suspeita, em São José dos Campos. Durante o deslocamento, o acompanhamento foi sendo atualizado via rádio e seguiu por vias da cidade até a região do Campo dos Alemães.

De acordo com o registro policial, o motociclista estava sem capacete durante a fuga. Já na etapa final do trajeto, houve disparos e o condutor caiu ao solo após ser atingido e colidir com um carro estacionado. No local da ocorrência, populares protestaram contra o policial e a PM.

Segundo o boletim de ocorrência, a perseguição mencionou, entre outros pontos: avenida Andrômeda (início do deslocamento/apoio), avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis (momento em que a equipe visualiza o acompanhamento), rua Paloma Cíntia dos Santos de Oliveira (trecho já no Campo dos Alemães) e rua Leonor de Campos Pereira (onde foram ouvidos os disparos e onde a ocorrência foi finalizada).

Em outras ocorrências na cidade, vias da mesma região já apareceram em registros policiais, como neste caso: homem morto a tiros em São José dos Campos após discussão.

O registro policial aponta que, após conferência de munições e checagem de registros, foram contabilizados oito disparos, com um acerto. O homem apresentava sangramento na cabeça e, posteriormente, foi confirmado ferimento de entrada de projétil. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao centro cirúrgico, sem confirmação de óbito naquele momento.

Uma arma de fogo foi localizada no chão, próxima ao local onde o suspeito caiu, e foi devidamente lacrada e apreendida. A ocorrência também registra a apreensão de armamento relacionado ao policial que efetuou os disparos.

Após a queda, a polícia relata que foi possível confirmar, por sinais identificadores do veículo, que a moto era produto de furto. O caso foi registrado com natureza de receptação de veículo, além de outros enquadramentos descritos no boletim de ocorrência.

