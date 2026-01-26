Um vídeo do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) mostra o momento em que sequestradores trocam de carro, em São José dos Campos, após raptarem uma mulher de 30 anos em Caçapava. A vítima foi resgatada na tarde deste domingo (25) depois de uma intensa operação policial que mobilizou GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e o helicóptero Águia.
Outras imagens registram a perseguição pelas ruas de São José, com viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) e do GTAM (Grupo Tático com Moto) no encalço dos criminosos. Dois homens foram presos.
Segundo a GCM, os criminosos fingiram ser policiais civis, alegando o cumprimento de um falso mandado de prisão. A mulher foi abordada dentro do próprio carro, algemada, colocada no veículo dos criminosos e teve a cabeça coberta por um capuz.
A ação criminosa desencadeou uma operação integrada. Já em São José dos Campos, na marginal da rodovia Presidente Dutra, os sequestradores trocaram o veículo, de um Palio preto para um Citroën prata, mantendo a vítima sob poder do grupo.
A partir daí, equipes do CSI iniciaram o monitoramento em tempo real, especialmente na região do distrito de Eugênio de Melo, na zona leste, repassando informações às equipes em patrulhamento. As buscas envolveram GCM, Polícia Militar e o helicóptero Águia.
A Polícia Militar localizou o carro da vítima e, na sequência, PM e GCM encontraram o Citroën, libertaram a mulher e prenderam dois suspeitos, de 28 e 30 anos, ambos com antecedentes criminais.
Os presos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.