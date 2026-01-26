Um vídeo do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) mostra o momento em que sequestradores trocam de carro, em São José dos Campos, após raptarem uma mulher de 30 anos em Caçapava. A vítima foi resgatada na tarde deste domingo (25) depois de uma intensa operação policial que mobilizou GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e o helicóptero Águia.

Outras imagens registram a perseguição pelas ruas de São José, com viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) e do GTAM (Grupo Tático com Moto) no encalço dos criminosos. Dois homens foram presos.