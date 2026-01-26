Um homem de 24 anos, identificado pelas iniciais D.A.B., foi preso em flagrante por tráfico de drogas ao expor entorpecentes para venda na avenida Galdêncio Martins Neto, no bairro Dom Pedro, zona sul de São José dos Campos.
A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (26), por volta das 0h45. Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) avistou o jovem no meio da via pública, ao lado de uma bicicleta caída, com uma mochila aberta no chão, expondo entorpecentes para venda.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou recolher as drogas e fugir a pé, mas foi alcançado após breve acompanhamento. De acordo com o registro policial, o suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força proporcional e algemas para contê-lo.
Com ele, foram apreendidos um telefone celular, 1,945 g de cocaína e 455 g de maconha. A bicicleta foi restituída à genitora do detido por não apresentar irregularidades. Os entorpecentes foram apreendidos.
Prisão em flagrante
O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
Em consulta aos sistemas, foram encontradas anotações criminais anteriores contra D.A.B.
Por se tratar de um crime inafiançável com pena superior a quatro anos, não foi arbitrada fiança e ele permanece preso, à disposição da Justiça para audiência de custódia.