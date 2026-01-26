Um homem de 24 anos, identificado pelas iniciais D.A.B., foi preso em flagrante por tráfico de drogas ao expor entorpecentes para venda na avenida Galdêncio Martins Neto, no bairro Dom Pedro, zona sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (26), por volta das 0h45. Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) avistou o jovem no meio da via pública, ao lado de uma bicicleta caída, com uma mochila aberta no chão, expondo entorpecentes para venda.

