Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta segunda-feira (26) em Caçapava.

O crime ocorreu na avenida Francisco Alves Moreira, na Vila Santos, às 5h59 quando um homem foi atingido no braço e encaminhado à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) para atendimento.

Ocorrência