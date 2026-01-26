Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta segunda-feira (26) em Caçapava.
O crime ocorreu na avenida Francisco Alves Moreira, na Vila Santos, às 5h59 quando um homem foi atingido no braço e encaminhado à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) para atendimento.
Ocorrência
A Polícia Militar foi acionada pela Fusam após um homem de 29 anos dar entrada na unidade hospitalar com ferimento de arma de fogo.
Ao chegarem ao hospital, os policiais encontraram a vítima, identificada pelas iniciais G.G.G., em atendimento de emergência com uma perfuração no braço.
De acordo com informações preliminares colhidas no hospital, a vítima teria se envolvido em um desentendimento com uma pessoa ainda não identificada em via pública. Durante a discussão, o autor sacou uma arma, efetuou o disparo e fugiu imediatamente.
Investigações
Devido ao estado de saúde e à necessidade de internação, a vítima não pôde prestar depoimento formal à Polícia Civil. No entanto, a análise da lesão indica que o disparo foi direcionado à região do tronco e que o impacto no braço teria ocorrido por um movimento reflexo de defesa.
O caso foi registrado como homicídio tentado na delegacia de Caçapava.
Para as autoridades, o conjunto de indícios aponta que a intenção do autor era matar, descartando, inicialmente, a hipótese de disparo acidental ou apenas intimidação. Até o momento, o agressor não foi identificado.