Um homem morreu baleado na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no Jardim Aquarius e segue em atendimento.
A corporação informou ter sido acionada para ocorrência de disparo de arma de fogo no município de São José.
Foi constatado o óbito da vítima no local da ocorrência, pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) Grau. A cena do crime foi deixada aos cuidados do policiamento.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime, se há pessoas detidas e a identidade da vítima. O caso seguem em apuração.
* Matéria em atualização