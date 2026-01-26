Um homem morreu baleado na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no Jardim Aquarius e segue em atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A corporação informou ter sido acionada para ocorrência de disparo de arma de fogo no município de São José.