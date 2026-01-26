26 de janeiro de 2026
Após chuvas, abastecimento de água é interrompido em Boiçucanga

Por Da redação | São Sebastião
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A região de Boiçucanga, em São Sebastião, enfrenta intermitência no abastecimento de água nesta segunda-feira (26).

Fortes chuvas durante o fim de semana afetaram o sistema de captação de água, sendo necessária uma intervenção emergencial.

A Sabesp afirma que o fornecimento será restabelecido gradualmente durante o período noturno.

Como recomendação, a empresa pede que os clientes façam o uso racional da água dos reservatórios e evitem desperdícios.

A companhia ressalta que imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reserva para, no mínimo, 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos da interrupção.

Em nota, a Sabesp reconhece os impactos que a falta de água causa à rotina das famílias, pede desculpas pelos transtornos e se coloca à disposição para atendimento pelos canais oficiais: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

