A região de Boiçucanga, em São Sebastião, enfrenta intermitência no abastecimento de água nesta segunda-feira (26).

Fortes chuvas durante o fim de semana afetaram o sistema de captação de água, sendo necessária uma intervenção emergencial.

