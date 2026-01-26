A região de Boiçucanga, em São Sebastião, enfrenta intermitência no abastecimento de água nesta segunda-feira (26).
Fortes chuvas durante o fim de semana afetaram o sistema de captação de água, sendo necessária uma intervenção emergencial.
A Sabesp afirma que o fornecimento será restabelecido gradualmente durante o período noturno.
Como recomendação, a empresa pede que os clientes façam o uso racional da água dos reservatórios e evitem desperdícios.
A companhia ressalta que imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reserva para, no mínimo, 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos da interrupção.
Em nota, a Sabesp reconhece os impactos que a falta de água causa à rotina das famílias, pede desculpas pelos transtornos e se coloca à disposição para atendimento pelos canais oficiais: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.