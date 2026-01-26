26 de janeiro de 2026
REAJUSTE

Novas tarifas no transporte público entram em vigor em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Novas tarifas passam a valer nesta segunda-feira (26)
Novas tarifas passam a valer nesta segunda-feira (26)

Começaram a valer nesta segunda-feira (26) os novos valores das tarifas para uso de transporte público de Ilhabela.

A medida afeta transporte terrestre e o Aquabus, mas portadores de bilhete único recebem descontos.

Reajuste e subsídio

Com a atualização, a tarifa reduzida para usuários do bilhete eletrônico passa a ser de R$ 4,80. Já a Tarifa Integral, paga em dinheiro no momento do embarque, permanece em R$ 10,00, sem qualquer aumento.

A Prefeitura afirma que, mesmo com o reajuste, ainda custeia a maior parte do transporte, cujo custo real por passageiro é de R$ 11,83.

Como o usuário do cartão pagará R$ 4,80, o município segue subsidiando R$ 7,03 por viagem, o que representa 59,43% do valor total da operação.

No sistema de transporte por embarcações (Aquabus), a regra segue o mesmo padrão. A tarifa integral foi mantida em R$ 50, enquanto os usuários do Bilhete único pagarão os mesmos R$ 4,80 do sistema terrestre, mantendo o benefício do subsídio municipal.

Recursos

O reajuste ocorre em um cenário de queda de 50,5% na arrecadação de royalties do petróleo no município e visa garantir a sustentabilidade do serviço.

O valor anterior, de R$ 2,10, permanecia sem alterações desde 2009.

A estimativa da administração municipal é que a recomposição parcial do subsídio gere um impacto positivo de aproximadamente R$ 6 milhões por ano nos cofres públicos.

Segundo o governo, esse recurso será redirecionado para investimentos em outras áreas estratégicas, como mobilidade urbana e segurança pública.

A Prefeitura ressalta que as novas tarifas estão alinhadas aos valores praticados em outras cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

