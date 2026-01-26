Dois cruzamentos estratégicos de Taubaté receberam a sinalização de solo para a implantação experimental do sistema “Livre à Direita”.

A medida permite que condutores realizem a conversão à direita mesmo com o semáforo fechado, desde que o local esteja sinalizado e seja respeitada a prioridade de pedestres e veículos que já cruzam a via.

