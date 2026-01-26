26 de janeiro de 2026
MOBILIDADE

Taubaté implementa sistema 'Livre à Direita' em cruzamentos

Por Da redação | Taubaté
Tempo de leitura: 1 min
Dois cruzamentos estratégicos de Taubaté receberam a sinalização de solo para a implantação experimental do sistema “Livre à Direita”.

A medida permite que condutores realizem a conversão à direita mesmo com o semáforo fechado, desde que o local esteja sinalizado e seja respeitada a prioridade de pedestres e veículos que já cruzam a via.

Nesta etapa inicial, o sistema foi adotado em dois pontos de grande fluxo:

  • Avenida Monte Castelo: no cruzamento com a Rua Doutor Emílio Winther;

  • Avenida Getúlio Vargas: no cruzamento com a Avenida Professor Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo).

A iniciativa, desenvolvida pela Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), visa reduzir congestionamentos, especialmente em horários de pico.

Além de diminuir o tempo de espera nos semáforos, a solução reflete na redução do consumo de combustível e da emissão de poluentes.

A secretaria monitorará o comportamento do tráfego e a segurança viária nestes locais para avaliar a futura ampliação do sistema para outros pontos da cidade que já estão em estudo.

A Prefeitura reforça que a segurança é prioridade e orienta os motoristas a realizarem a manobra com cautela, mantendo sempre a preferência a quem atravessa a via.

