Dois cruzamentos estratégicos de Taubaté receberam a sinalização de solo para a implantação experimental do sistema “Livre à Direita”.
A medida permite que condutores realizem a conversão à direita mesmo com o semáforo fechado, desde que o local esteja sinalizado e seja respeitada a prioridade de pedestres e veículos que já cruzam a via.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nesta etapa inicial, o sistema foi adotado em dois pontos de grande fluxo:
-
Avenida Monte Castelo: no cruzamento com a Rua Doutor Emílio Winther;
-
Avenida Getúlio Vargas: no cruzamento com a Avenida Professor Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo).
A iniciativa, desenvolvida pela Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), visa reduzir congestionamentos, especialmente em horários de pico.
Além de diminuir o tempo de espera nos semáforos, a solução reflete na redução do consumo de combustível e da emissão de poluentes.
A secretaria monitorará o comportamento do tráfego e a segurança viária nestes locais para avaliar a futura ampliação do sistema para outros pontos da cidade que já estão em estudo.
A Prefeitura reforça que a segurança é prioridade e orienta os motoristas a realizarem a manobra com cautela, mantendo sempre a preferência a quem atravessa a via.