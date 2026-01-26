O suspeito baleado pela Polícia Militar em São José dos Campos, após uma perseguição na noite desse domingo (25), estava em uma moto com registro de furto e pilotava sem capacete, segundo o boletim de ocorrência. A perseguição passou por bairros como Parque Interlagos e Campo dos Alemães e terminou com disparos e colisão com veículo estacionado.

A ocorrência começou quando equipes da Polícia Militar passaram a acompanhar uma motocicleta considerada suspeita, em São José dos Campos. Durante o deslocamento, o acompanhamento foi sendo atualizado via rádio e seguiu por vias da cidade até a região do Campo dos Alemães.