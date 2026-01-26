26 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO DEFINITIVA

Olha a multa! Radares passam a registrar infrações em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
Radares de velocidade instalados em 13 pontos de Caçapava começam a registrar infrações após o fim do período educativo.

Quem ultrapassar o limite estipulado de velocidade na via sofrerá sanções designadas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Desde sexta-feira (23), a fiscalização eletrônica está operando de forma definitiva, oficializada pela Secretaria de Defesa e Mobilidade Urbana.

A medida visa à mudança de comportamento dos condutores e à redução no número de acidentes, garantindo maior proteção para pedestres, ciclistas e motoristas.

Locais de fiscalização

Radares Fixos

Av. Cel. Manoel Inocêncio (oposto ao nº 999, Centro): 40 km/h

  • Estrada Municipal Olívia Alegri (Caçapava Velha): 60 km/h

  • Av. Henry Nestlé (nº 2754, Vila Galvão): 50 km/h

  • Rua Dr. Rosalvo de Almeida Teles (nº 500, sentido Centro): 50 km/h

  • Rua Dr. Rosalvo de Almeida Teles (nº 500, sentido Bairro): 50 km/h

  • Rua do Porto (oposto ao nº 804, Jardim Rafael): 40 km/h

  • Av. Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo (Vila Quirino): 60 km/h

  • Rua Dr. José de Moura Resende (nº 1021, Vera Cruz): 40 km/h

  • Rua João Gonçalves Barbosa (nº 207, Vila São João): 50 km/h

    • Radares Híbridos (Velocidade e Avanço de Sinal/Faixa):

    10. Av. Cel. Alcântara (oposto ao nº 500, Centro): 40 km/h

    11. Av. Cel. Alcântara (nº 436, Centro): 40 km/h

    12. Rua Rui Barbosa (nº 880, Jardim São José): 40 km/h

    13. Av. Dr. José de Moura Resende x Av. Brasil (Vera Cruz): 40 km/h

