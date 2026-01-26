Radares de velocidade instalados em 13 pontos de Caçapava começam a registrar infrações após o fim do período educativo.

Quem ultrapassar o limite estipulado de velocidade na via sofrerá sanções designadas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

