O tradicional Carnaval de rua da Estância Climática, o Carnacunha 2026, será realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro, na Praça da Matriz, a partir das 20h.

A programação de cinco dias conta com apresentações das bandas Esquadrilha do Samba, Magia na Serra e Batuke Geral.

