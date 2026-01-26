26 de janeiro de 2026
PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Carnacunha 2026: Confira a programação do Carnaval em Cunha

Divulgação
Carnacunha 2026 começa em 13 de fevereiro
O tradicional Carnaval de rua da Estância Climática, o Carnacunha 2026, será realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro, na Praça da Matriz, a partir das 20h.

A programação de cinco dias conta com apresentações das bandas Esquadrilha do Samba, Magia na Serra e Batuke Geral.

Entre os blocos, os destaques são Dragões do Morro, Pé de Cana, Bloco da Rua e o irreverente Bloco das Piranhas, onde homens vestidos com trajes femininos disputam os títulos de "piranha mais engraçada" e "melhor caracterização".

Para o público infantil, o evento promove um concurso de fantasias no dia 15 de fevereiro, a partir das 15h.

Todo o perímetro da festa terá monitoramento por câmeras para apoiar operações de segurança da Polícia Militar e das equipes de segurança privada, garantindo um ambiente protegido para os foliões.

A participação é gratuita em todos os shows e concursos.

Mais detalhes sobre a programação completa podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Cunha.

