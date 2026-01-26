Um homem foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (26) na rua Francisco Paes, no Centro de São José dos Campos, e a principal testemunha fugiu da polícia logo após acionar o atendimento de emergência, segundo registro da Polícia Civil.

De acordo com o boletim, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de agressão, com a informação de que um homem teria sido esfaqueado. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída e inconsciente, com ferimento no lado direito do pescoço e intenso sangramento.