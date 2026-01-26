Um homem foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (26) na rua Francisco Paes, no Centro de São José dos Campos, e a principal testemunha fugiu da polícia logo após acionar o atendimento de emergência, segundo registro da Polícia Civil.
De acordo com o boletim, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de agressão, com a informação de que um homem teria sido esfaqueado. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída e inconsciente, com ferimento no lado direito do pescoço e intenso sangramento.
Um dos policiais realizou compressão no ferimento até a chegada do socorro. O Samu fez o atendimento e a vítima foi levada ao Hospital Municipal da Vila Industrial, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois.
O homem que acionou a PM afirmou no local que não sabia quem havia esfaqueado a vítima e disse ser amigo dela. Em seguida, enquanto um policial tentava localizar um possível autor nas proximidades, o solicitante deixou o local. Na prática, a testemunha foge da polícia sem prestar mais esclarecimentos no momento do crime, o que pode dificultar a reconstituição dos fatos.
O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida, e até a emissão do boletim a vítima ainda não havia sido formalmente identificada. A Polícia Civil requisitou exames ao IML para constatação da causa da morte e também para ajudar na identificação.
Segundo o registro, não foi requisitada perícia no local porque a área não estava preservada e já estava prejudicada quando as equipes chegaram.
Informações que ajudem a esclarecer o homicídio — como imagens de câmeras, relatos de quem estava na região e detalhes sobre movimentação de pessoas e veículos — podem ser determinantes, especialmente porque a testemunha foge da polícia e não foi levada à delegacia para detalhar o que viu.