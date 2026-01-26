Temporais isolados devem marcar a semana no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com máximas perto de 30°C e pancadas principalmente entre a tarde e a noite, no período de segunda (26) a sexta-feira (30).

A semana começa com mais aberturas de sol, mas a atmosfera segue úmida e instável — combinação clássica para temporais isolados nesta semana. Em dias assim, a chuva pode “pipocar” em bairros e cidades específicas, com raios, vento e alagamentos pontuais. Para entender o risco na região, relembre o alerta recente da Defesa Civil para Vale, Litoral Norte e Mantiqueira.