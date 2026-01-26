Temporais isolados devem marcar a semana no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com máximas perto de 30°C e pancadas principalmente entre a tarde e a noite, no período de segunda (26) a sexta-feira (30).
A semana começa com mais aberturas de sol, mas a atmosfera segue úmida e instável — combinação clássica para temporais isolados nesta semana. Em dias assim, a chuva pode “pipocar” em bairros e cidades específicas, com raios, vento e alagamentos pontuais. Para entender o risco na região, relembre o alerta recente da Defesa Civil para Vale, Litoral Norte e Mantiqueira.
Calor típico de verão: máximas entre 28°C e 30°C no Vale e perto de 30°C no Litoral Norte, com sensação de abafamento.
Chuva mais provável à tarde/noite: padrão favorece temporais isolados nesta semana, de curta duração e localizados.
Sem “chuva uniforme” o dia todo: não é um cenário homogêneo, mas temporais isolados nesta semana podem ser fortes em pontos específicos.
Atenção redobrada a partir de sexta (30): tendência de instabilidade mais organizada no fim de semana.
A ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que vinha atuando nos últimos dias, perdeu força e está praticamente desconfigurada. Ainda assim, uma faixa/banda de nebulosidade mais enfraquecida entre o Oceano Atlântico e a altura do Rio de Janeiro ajuda a manter a instabilidade na nossa região, especialmente quando o sol aparece e “carrega” a atmosfera.
O resultado é um cenário típico: manhãs com mais sol, aumento de nuvens ao longo do dia e, depois, temporais isolados nesta semana entre a tarde e a noite — padrão muito parecido ao descrito na análise de tempo instável no Vale e no Litoral.
Segunda (26): sol entre nuvens e períodos de chuva/temporada em partes da região. Máximas na casa de 29°C a 30°C no Vale e perto de 30°C no Litoral Norte. Condições para temporais isolados nesta semana ao longo da tarde e da noite.
Terça (27): segue abafado, com chance de pancadas e trovoadas em pontos isolados. Mantém o risco de temporais isolados nesta semana.
Quarta (28): instabilidade mais irregular, com chuva localizada e aberturas de sol; a chuva depende muito do radar/curtíssimo prazo.
Quinta (29): calor e umidade elevados voltam a favorecer nuvens carregadas. Persistem temporais isolados nesta semana.
Sexta (30): tendência de tempo ainda instável e começo de mudança no padrão, com chance de chuva mais frequente e aumento do risco no fim de semana.
Sábado (31) e domingo (01/02): cresce a probabilidade de chuva mais abrangente, com períodos de chuva e pancadas mais fortes em partes do Vale e do Litoral Norte.
No Vale do Paraíba, as mínimas ficam em torno de 18°C a 20°C, com máximas próximas de 29°C a 30°C em cidades como São José dos Campos e Taubaté. Com o sol aparecendo mais, a energia na atmosfera sobe e aumenta a chance de temporais isolados nesta semana no período da tarde.
No Litoral Norte (Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba), o padrão é de calor e umidade alta, com máximas ao redor de 29°C a 32°C. Em dias assim, temporais isolados nesta semana podem causar alagamentos rápidos, especialmente em áreas urbanas e de encosta.
Na Serra da Mantiqueira, incluindo Campos do Jordão e arredores, as mínimas ficam perto de 12°C a 14°C, com máximas em torno de 18°C a 22°C. Mesmo com temperaturas mais baixas, a região é sensível a pancadas e a risco de deslizamentos quando chove forte em curto período — por isso, temporais isolados nesta semana exigem atenção redobrada.
O risco maior de pancadas mais fortes costuma se concentrar em áreas de relevo e “fundo de vale”, como trechos do Vale Histórico, pontos da Serra da Mantiqueira e setores do Litoral Norte. Em São Sebastião, por exemplo, um episódio recente de chuva intensa gerou transtornos e acumulados elevados em poucas horas (leia: forte chuva em São Sebastião).
Já no Alto Vale, temporais localizados também podem vir com vento e queda de galhos — como ocorreu em episódios recentes na região. Veja ainda o balanço de um dia de chuva forte: Chuva em São José dos Campos: 93,3 mm e rajadas de 86 km/h.