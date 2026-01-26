Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão foi preso com uma arma falsa em Jacareí.
A ação ocorreu no sábado (24) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cidade Salvador.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um transeunte informou a equipe que o suspeito estaria armado na avenida São Jorge.
Ele foi localizado em uma residência com o portão entreaberto. Ao avistar a equipe, jogou no chão um simulacro de arma de fogo.
Em consulta aos sistemas, constatou-se a existência de um mandado de prisão civil em aberto por pensão alimentícia.
Diante dos fatos, ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.