26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM JACAREÍ

Procurado por dever pensão é preso com arma falsa em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Devedor de pensão, procurado pela Justiça, foi preso no bairro Cidade Salvador
Devedor de pensão, procurado pela Justiça, foi preso no bairro Cidade Salvador

Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão foi preso com uma arma falsa em Jacareí.

A ação ocorreu no sábado (24) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cidade Salvador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um transeunte informou a equipe que o suspeito estaria armado na avenida São Jorge.

Ele foi localizado em uma residência com o portão entreaberto. Ao avistar a equipe, jogou no chão um simulacro de arma de fogo.

Em consulta aos sistemas, constatou-se a existência de um mandado de prisão civil em aberto por pensão alimentícia.

Diante dos fatos, ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários