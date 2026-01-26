Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão foi preso com uma arma falsa em Jacareí.

A ação ocorreu no sábado (24) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cidade Salvador.

